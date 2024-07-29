Администрация Соединенных Штатов Америки объявила о предоставлении Украине очередной партии военной помощи. Согласно заявлению представителей Белого дома, новый комплект вооружений включает в себя ряд стратегически важных компонентов.

В состав пакета входят противоракетные системы, которые призваны усилить оборонительные возможности украинских вооруженных сил. Кроме того, США поставят боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже зарекомендовали себя как эффективное средство на поле боя.

Особое внимание уделено артиллерийским боеприпасам, что свидетельствует о важности артиллерии в текущем конфликте. Эти поставки направлены на поддержание огневой мощи украинской армии.

Общая стоимость нового пакета военной помощи оценивается в сумму до 200 миллионов долларов. Это значительные инвестиции, демонстрирующие продолжающуюся поддержку Соединенными Штатами украинских вооруженных сил.

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