США планируют объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 125 миллионов долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на анонимные источники среди американских чиновников.

По информации агентства, администрация президента Джо Байдена намерена передать этот пакет украинской стороне, и официальное заявление об этом может быть сделано в пятницу, в преддверии Дня независимости Украины.

Новый пакет будет включать ракеты для систем противовоздушной обороны, установки HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, средства радиоэлектронной борьбы, а также артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 миллиметров и другую военную технику.

На прошлой неделе Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям, заявил о том, что в ближайшие недели Украине будет предоставлен новый пакет военной помощи. Однако он не стал уточнять, получит ли Украина крылатые ракеты, но отметил, что США поддерживают постоянный контакт с Киевом, чтобы гарантировать наличие у Вооружённых сил Украины необходимых вооружений и оборудования.

Россия, со своей стороны, считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины рассматриваются как законная цель для России.

Он также отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте не только через поставки вооружения, но и через подготовку украинских военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляют, что западные поставки оружия Украине не способствуют началу переговоров.

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