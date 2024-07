Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин проведут встречу с японскими коллегами в Токио, посвященную вопросам ядерного сдерживания, сообщило Министерство иностранных дел в понедельник.

Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк уточнил на пресс-брифинге, посвященном поездке Блинкена в Азиатско-Тихоокеанский регион, что в рамках этой встречи также состоится министерская дискуссия по расширенному сдерживанию с министром иностранных дел Японии Камикавой и министром обороны Кихарой.

В воскресенье газета "Иомиури" сообщила, ссылаясь на источники, что Токио и Вашингтон достигли соглашения о создании первого совместного документа, который будет содержать пункт о готовности США защищать Японию, включая использование ядерного оружия.

