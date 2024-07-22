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Госсекретарь США блинкен и министр обороны Остин проведут встречу в Токио
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Госсекретарь США блинкен и министр обороны Остин проведут встречу в Токио

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин проведут встречу с японскими коллегами в Токио, посвященную вопросам ядерного сдерживания, сообщило Министерство иностранных дел в понедельник.

Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк уточнил на пресс-брифинге, посвященном поездке Блинкена в Азиатско-Тихоокеанский регион, что в рамках этой встречи также состоится министерская дискуссия по расширенному сдерживанию с министром иностранных дел Японии Камикавой и министром обороны Кихарой.

В воскресенье газета "Иомиури" сообщила, ссылаясь на источники, что Токио и Вашингтон достигли соглашения о создании первого совместного документа, который будет содержать пункт о готовности США защищать Японию, включая использование ядерного оружия.

Фото: www. centennialofflight.gov/Navy photographer (it is in the public domain)

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