Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин проведут встречу с японскими коллегами в Токио, посвященную вопросам ядерного сдерживания, сообщило Министерство иностранных дел в понедельник.
Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк уточнил на пресс-брифинге, посвященном поездке Блинкена в Азиатско-Тихоокеанский регион, что в рамках этой встречи также состоится министерская дискуссия по расширенному сдерживанию с министром иностранных дел Японии Камикавой и министром обороны Кихарой.
В воскресенье газета "Иомиури" сообщила, ссылаясь на источники, что Токио и Вашингтон достигли соглашения о создании первого совместного документа, который будет содержать пункт о готовности США защищать Японию, включая использование ядерного оружия.
Фото: www. centennialofflight.gov/Navy photographer (it is in the public domain)
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