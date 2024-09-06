Камала Харрис имеет лидерство над Трампом в "колеблющихся" штатах

Социологический опрос, проведённый газетой The Daily Telegraph, показал, что у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис высокие шансы на победу в предстоящих президентских выборах в США.

Опрос основан на результатах исследования общественного мнения в так называемых "колеблющихся" штатах, где исход голосования может решить исход выборов.

Согласно данным компании Redfield & Wilton Strategies, Харрис лидирует в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Её соперник, республиканец Дональд Трамп, опережает её в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине. В Неваде голоса опрошенных разделились поровну между кандидатами.

Если результаты голосования в остальных 43 штатах останутся такими же, как в 2020 году, то Харрис наберёт необходимые 270 голосов выборщиков, а Трамп — только 262.

Это первый раз, когда опрос The Daily Telegraph прогнозирует победу Харрис на выборах. Кроме того, новые данные показывают, что её отставание от Трампа в Северной Каролине и Аризоне сократилось до одного процентного пункта.

Однако издание отмечает, что Трамп может получить 270 голосов выборщиков, если победит в Северной Каролине, Джорджии и Пенсильвании, где итоги голосования имеют решающее значение.

В ближайшее время ожидается несколько важных событий, которые могут повлиять на исход выборов. 10 сентября должны состояться первые теледебаты между Харрис и Трампом, а 18 сентября ожидается вынесение приговора Трампу по делу о подлоге финансовой документации.

Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать более половины голосов 538 выборщиков, представляющих 50 штатов и округ Колумбия.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Ранее предполагалось, что Демократическую партию будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах он вышел из гонки и поддержал выдвижение Харрис. Кандидатом в президенты США от республиканцев является Трамп.

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