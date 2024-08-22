После того, как Байден заявил о вмешательстве РФ в выборы, ФБР начало массовые обычки в квартирах журналистов из США

Министерство юстиции США начало масштабное уголовное расследование в отношении американских граждан, сотрудничающих с российскими государственными телеканалами. Об этом сообщили источники в The New York Times.
По информации осведомлённых лиц, в рамках этого дела уже были проведены обыски у двух человек — Скотта Риттера, который ранее работал инспектором ООН по вооружениям, и Дмитрия Саймса, советника бывшего президента Дональда Трампа.
Предполагается, что следствие будет сосредоточено на поиске возможных нарушений экономических санкций и законодательства о раскрытии информации о лоббистской деятельности в интересах иностранных государств.
Действия Министерства юстиции могут иметь серьёзные политические последствия, поскольку преследование американцев, сотрудничающих с государственными российскими СМИ, может противоречить Первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова.
Расследование проводится после того, как администрация президента Джо Байдена обвинила российские государственные медиа в попытках повлиять на выборы. Кремль назвал эти обвинения необоснованными.
Фото: Wikimedia Commons/ Shinsuke Ikegame (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
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