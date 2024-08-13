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Интервью с Трампом в социальной сети X собрало 1 млрд просмотров
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Илон Маск заявил, что интервью с Трампом собрало миллиард просмотров в социальной сети X

Интервью с Трампом в социальной сети X собрало 1 млрд просмотров

Илон Маск, известный американский бизнесмен, поделился в своей социальной сети X информацией о количестве просмотров, собранных интервью с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По его словам, суммарное число просмотров интервью в сети приближается к миллиарду.

Напомним, что ранее Маск провел беседу с Трампом на платформе Spaces в рамках своей социальной сети. Это интервью вызвало широкий резонанс и активное обсуждение среди пользователей.

Стоит также отметить, что еще в июле текущего года Маск публично заявил о своей поддержке Трампа в предстоящей президентской гонке. Эта информация была размещена им в той же социальной сети X.﻿

Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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