Соединенные Штаты Америки демонстрируют уважительное отношение к озабоченностям России и Китая в вопросах безопасности и контроля над вооружениями, несмотря на то, что не всегда разделяют позиции этих государств.

Такое заявление сделала Мэллори Стюарт, помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности, выступая на тематической дискуссии, организованной аналитическим Фондом Карнеги*.

Стюарт отметила, что часто слышит от представителей России и Китая мнение о неуважительном отношении США к их проблемам в сфере безопасности. Однако она не согласна с такой оценкой. По ее словам, американская сторона с уважением относится к обеспокоенностям этих стран, хотя и не всегда может согласиться с тем, в какой степени несет ответственность за них.

Американский дипломат подчеркнула, что именно уважение к озабоченностям России и Китая в сфере вооружений является причиной, по которой США поддерживают контакты с этими странами. Таким образом, Стюарт попыталась опровергнуть распространенное мнение о пренебрежительном отношении Вашингтона к интересам безопасности других крупных держав.

Это заявление можно рассматривать как попытку США продемонстрировать готовность к конструктивному диалогу по вопросам контроля над вооружениями и безопасности, несмотря на существующие разногласия с Россией и Китаем в этой сфере.

Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)