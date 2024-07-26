Согласно информации, предоставленной агентством Reuters со ссылкой на главу Министерства финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон оказывает давление на европейских партнеров, требуя гарантий долгосрочной заморозки российских активов.
После начала специальной военной операции России на Украине, Европейский Союз и страны "Большой семерки" заблокировали около половины валютных резервов РФ, что составляет приблизительно 300 миллиардов евро. Более двух третей этой суммы, а именно свыше 200 миллиардов евро, находятся на территории ЕС, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, являющейся одной из крупнейших мировых расчетно-клиринговых систем.
Российское Министерство иностранных дел охарактеризовало заморозку активов как акт воровства, подчеркнув, что действия ЕС направлены не только против частных лиц, но и против государственного имущества России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к ответным мерам в случае конфискации замороженных активов западными странами, отметив наличие у РФ возможности удержать средства западных стран, хранящиеся в России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от российских активов за рубежом для закупки вооружений Киеву преступными действиями и предупредил о неизбежности ответных мер со стороны Москвы.
Фото: commons.wikimedia.orgРоберт Скоубл(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
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