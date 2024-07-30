Согласно исследованию Росконгресса "Цифровой суверенитет: как государства защищают интересы в сети", США лидируют по количеству киберпреступлений в 2023 году, несмотря на крупнейший в мире рынок услуг кибербезопасности. Этот парадокс отражает сложную ситуацию в сфере цифровой безопасности страны.

Традиционно в США концепция цифрового суверенитета ассоциировалась с идеями свободного интернета и минимального государственного вмешательства в цифровую сферу, что соответствовало либеральным ценностям американского общества. Однако в последнее время наблюдается тенденция к усилению государственного контроля в этой области.

Ряд громких скандалов, раскрывших масштабы незаконной слежки за гражданами и иностранными политиками, заставил американские власти уделить повышенное внимание вопросам национальной безопасности и защиты критической инфраструктуры от кибератак.

Эта тенденция нашла отражение в законодательстве США. В 2018 году был принят закон, облегчающий доступ американских правоохранительных органов к данным на серверах американских компаний за рубежом. Кроме того, введены ограничения на использование китайского телекоммуникационного оборудования и услуг.

В мае 2021 года президент США подписал указ об усилении кибербезопасности, устанавливающий строгие требования к безопасности программного обеспечения.

Несмотря на принятые меры, количество кибератак через цепочки поставок программного обеспечения в США продолжает расти. В 2023 году их число достигло 242, что более чем в два раза превышает показатель предыдущего года (115 атак).

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