Аналитики Goldman Sachs: ФРС США экстренно снизит ключевую ставку с вероятностью 60%

На финансовых рынках ходят слухи о возможности экстренного снижения ключевой ставки Федеральной резервной службой США уже на этой неделе. По оценкам экспертов, вероятность такого шага, который предполагает уменьшение ставки на 0,25%, составляет около 60%.

Подобные прогнозы свидетельствуют о растущем беспокойстве относительно состояния американской экономики. Последние данные, указывающие на рост безработицы и снижение активности в промышленном секторе, усилили эти опасения.

Аналитики Goldman Sachs, несмотря на признание хорошего состояния экономики США и отсутствия серьезных финансовых проблем, все же увеличили прогноз вероятности рецессии в ближайший год с 15% до 25%.

На фоне этих тревожных сигналов инвесторы активно вкладываются в защитные активы, такие как золото и государственные облигации США. Доходность американских гособлигаций с различными сроками погашения заметно снизилась.

Эксперты Brandywine Global Investment Management выражают опасения, что ФРС может не успеть своевременно скорректировать ставки, что приведет к "жесткой посадке" экономики. В этой ситуации, по их мнению, американские гособлигации становятся привлекательным инструментом для инвестиций.

Цена на золото на бирже Comex пока демонстрирует незначительные колебания, однако за последнюю неделю драгоценный металл подорожал почти на 2%.

Очередное заседание Федеральной резервной системы запланировано на 18 сентября. Аналитики практически единодушны во мнении, что на этом заседании ставка будет снижена. Однако, мнения расходятся относительно размера снижения: некоторые эксперты прогнозируют снижение на 0,5%, в то время как аналитики Goldman Sachs придерживаются более консервативной оценки в 0,25%.

Фото: From Wikimedia Commons/ Federalreserve