США демонстративно конфисковали самолет Николаса Мадуро, чтобы продемонстрировать силу

Согласно информации, полученной от телеканала CNN, Соединённые Штаты конфисковали самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перевезли его во Флориду.
По данным CNN, Вашингтон считает, что самолёт был приобретён в нарушение американских санкций. В понедельник воздушное судно стоимостью около 13 миллионов долларов было перевезено из Доминиканской Республики во Флориду. За конфискацией наблюдали представители Министерства юстиции США, Министерства внутренней безопасности и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
Представитель американских властей заявил телекомпании, что конфискация самолёта главы иностранного государства — беспрецедентный случай. Он подчеркнул, что цель этой операции — продемонстрировать, что закон един для всех, включая глав иностранных государств.
В конце июля в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых, по данным Национального избирательного совета Венесуэлы, победу одержал Николас Мадуро с 51,2% голосов. Однако оппозиция заявила о победе Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, который, по их данным, набрал 73% голосов.
После объявления результатов выборов в стране начались протесты. Этот инцидент, по мнению CNN, свидетельствует об обострении и без того напряжённых отношений между США и Венесуэлой.
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