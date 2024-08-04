Член пентагона пообещал новые санкции против России из-за осужденных американцев

Вашингтон предупредил о новых санкциях против Москвы в связи с продолжающимся содержанием под стражей американских граждан в российских тюрьмах. Это заявление прозвучало после масштабного обмена заключенными между Россией и западными странами, предшествующие которому переговоры Москва охарактеризовала как "крайне сложные".
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью Fox News подтвердил, что США намерены ввести новые ограничительные меры против России из-за "незаконного удержания американских граждан". Он подчеркнул, что Вашингтон неоднократно предупреждал американцев о рисках поездок в Россию.
Кирби также добавил, что США продолжат добиваться освобождения всех американцев, находящихся в заключении в России, включая Марка Фогеля, арестованного в 2021 году по обвинению в контрабанде наркотиков.
Напомним, что Марк Фогель, работавший преподавателем в англо-американской школе в Москве и сотрудником посольства США в России, был задержан в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже были обнаружены небольшие количества марихуаны и гашишного масла. В июне 2022 года российский суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы.
1 августа в Турции состоялся крупный обмен заключенными между Россией и рядом западных стран. В результате этой сделки в Россию вернулись десять человек, в США - трое, а в Германию - тринадцать.
Фото: From Wikimedia Commons/ DOD photo by Glenn Fawcett
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