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Ряд стран во главе с США призывают возобновить переговоры между Израилем и ХАМАС
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Египет, Катар и США настаивают на возобновлении переговоров между Израилем и ХАМАС

Ряд стран во главе с США призывают возобновить переговоры между Израилем и ХАМАС

В совместном обращении, обнародованном офисом президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, Египет, Катар и Соединенные Штаты призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС к возобновлению переговоров о прекращении огня.

В документе указано, что стороны были призваны как можно скорее, 14 или 15 августа, вернуться к диалогу в Дохе или Каире. Целью встречи является преодоление всех существующих разногласий и немедленное воплощение в жизнь мирного соглашения, избегая дальнейших проволочек.

Также в заявлении подчеркнуто, что лидеры трех государств выразили свою готовность предложить окончательный вариант договоренности, который позволит достичь долгожданного прекращения огня.

Фото: www. flickr. com/ISM Palestine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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