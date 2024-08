США ввели широкомасштабные антироссийские санкции, которые затронули более 4800 лиц и организаций, включая свыше 80% банковской системы РФ. Однако, как признают в Пентагоне, американские власти сталкиваются с трудностями в поддержании эффективности этих ограничений.

Согласно докладу ведомства, число физических лиц и организаций, попавших под санкции, приближается к 4800. Это включает в себя более 80% российских банков, против которых были введены санкции с целью ограничить их доступ к глобальной финансовой системе.

Несмотря на масштабные усилия, США сталкиваются с проблемами в поддержании эффективности введенных ограничений. Подсанкционные лица и организации продолжают находить способы обходить существующие запреты, что снижает эффективность санкций.

Эта ситуация вызывает обеспокоенность у американских властей, поскольку она демонстрирует сложность поддержания эффективности санкций в современном глобализированном мире.

