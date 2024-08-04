В ответ на действия США о размещении в Германии своих ракет, Россия может снять мораторий на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил возможность размещения российских ракет с ядерными боеголовками в ответ на аналогичные действия западных стран. Он подчеркнул, что решение о таком шаге будет приниматься верховным главнокомандующим и военным руководством.

Напомним, что в июле США анонсировали планы по размещению в Германии дальнобойных ракет SM-6 и Tomahawk, а также перспективного гиперзвукового оружия. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил о возможности отказа от моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности.

Рябков отметил, что Россия стремится избежать эскалации напряженности, но в то же время рассматривает различные сценарии развития событий, включая те, которые могут привести к обострению ситуации. Он также подчеркнул, что Москва не готова идти на односторонние уступки Западу в вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины.

По словам замглавы МИД, время односторонних уступок со стороны России безвозвратно ушло. Он предупредил, что попытки западных стран навязать России свои условия в одностороннем порядке не приведут к достижению каких-либо договоренностей. Рябков подчеркнул, что диалог с Западом возможен только на основе взаимности и равноправия.

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