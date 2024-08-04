В ответ на действия США о размещении в Германии своих ракет, Россия может снять мораторий на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил возможность размещения российских ракет с ядерными боеголовками в ответ на аналогичные действия западных стран. Он подчеркнул, что решение о таком шаге будет приниматься верховным главнокомандующим и военным руководством.
Напомним, что в июле США анонсировали планы по размещению в Германии дальнобойных ракет SM-6 и Tomahawk, а также перспективного гиперзвукового оружия. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил о возможности отказа от моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности.
Рябков отметил, что Россия стремится избежать эскалации напряженности, но в то же время рассматривает различные сценарии развития событий, включая те, которые могут привести к обострению ситуации. Он также подчеркнул, что Москва не готова идти на односторонние уступки Западу в вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины.
По словам замглавы МИД, время односторонних уступок со стороны России безвозвратно ушло. Он предупредил, что попытки западных стран навязать России свои условия в одностороннем порядке не приведут к достижению каких-либо договоренностей. Рябков подчеркнул, что диалог с Западом возможен только на основе взаимности и равноправия.
Фото: From Wikimedia Commons/ Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
На Украине известно о 800 тысячах граждан, ушедших в "подполье" после мобилизации
Продолжающаяся мобилизация на Украине приводит к серьезным проблемам для местных компаний, которые теряют значительную часть своих сотрудников. По информации главы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, около 800 тысяч мужчин вынуждены были уйти в тень, чтобы избежать призыва. Они меняют место жительства и ищут работу с оплатой наличными, чтобы не попасть в поле зрения военкоматов.
Из-за ранений и смертей во время митингов в Бангладеш, власти ввели комендантский час
В Бангладеш в результате массовых протестов, вспыхнувших 4 августа, погибли по меньшей мере 32 человека, десятки получили ранения. В связи с обострением ситуации Министерство внутренних дел страны объявило о введении бессрочного комендантского часа на всей территории Бангладеш, начиная с 18:00 по местному времени.
Уэсли Снайпс спустя 19 лет вернулся во вселенную Marvel
62-летний американский актёр Уэсли Снайпс, звезда франшизы "Блэйд" (1998-2004), после долгого перерыва вернулся к роли супергероя в фильме "Дэдпул и Росомаха". По данным Variety, после выхода киноленты актёр побил сразу два рекорда Книги Гиннесса.
Лера Кудрявцева раскритиковала интервью Артемия Лебедева: "Дудь* — всё"
Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, чем ей не понравилось новое интервью Юрия Дудя* с дизайнером Артемием Лебедевым.