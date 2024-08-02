Минюст США обвиняет TikTok в незаконном сборе данных детей

США против TikTok: Минюст подал в суд на компанию из-за сбора данных

Министерство юстиции США подало иск против социальной сети TikTok, обвиняя ее в незаконном сборе личной информации несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщает газета New York Times, опубликовавшая текст искового заявления.

Согласно информации Минюста, TikTok нарушала закон, собирая данные пользователей младше 13 лет без согласия их родителей. Кроме того, компания зачастую игнорировала запросы родителей об удалении аккаунтов или контента их детей из приложения. Министерство требует наложить штраф на TikTok и ее владельца, китайскую компанию ByteDance, за нарушение законодательства.

Представители TikTok, как сообщает издание, отвергли обвинения, заявив, что многие из приведенных случаев нарушений являются неточными или уже были рассмотрены компанией.

Данный иск может иметь серьезные последствия для TikTok, так как защита персональных данных, особенно детей, является приоритетной задачей для американских властей. Разбирательство по этому делу позволит выявить действительные практики TikTok в отношении сбора и использования данных несовершеннолетних пользователей и определить степень их соответствия законодательству США.

Ситуация находится в стадии развития, и дальнейшие действия Министерства юстиции и ответная реакция TikTok будут внимательно отслеживаться общественностью и экспертами в области защиты данных.

Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)