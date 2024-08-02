Минюст США обвиняет TikTok в незаконном сборе данных детей

Министерство юстиции США подало иск против социальной сети TikTok, обвиняя ее в незаконном сборе личной информации несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщает газета New York Times, опубликовавшая текст искового заявления.
Согласно информации Минюста, TikTok нарушала закон, собирая данные пользователей младше 13 лет без согласия их родителей. Кроме того, компания зачастую игнорировала запросы родителей об удалении аккаунтов или контента их детей из приложения. Министерство требует наложить штраф на TikTok и ее владельца, китайскую компанию ByteDance, за нарушение законодательства.
Представители TikTok, как сообщает издание, отвергли обвинения, заявив, что многие из приведенных случаев нарушений являются неточными или уже были рассмотрены компанией.
Данный иск может иметь серьезные последствия для TikTok, так как защита персональных данных, особенно детей, является приоритетной задачей для американских властей. Разбирательство по этому делу позволит выявить действительные практики TikTok в отношении сбора и использования данных несовершеннолетних пользователей и определить степень их соответствия законодательству США.
Ситуация находится в стадии развития, и дальнейшие действия Министерства юстиции и ответная реакция TikTok будут внимательно отслеживаться общественностью и экспертами в области защиты данных.
Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Мадуро стал президентов Венесуэлы после подсчета 97% голосов
В пятницу глава Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо обнародовал предварительные итоги президентских выборов после обработки 96,87% бюллетеней. Согласно этим данным, действующий лидер Николас Мадуро лидирует с 51,95% голосов, в то время как его оппонент Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 43,18%.
Волна ультраправых протестов захлестнула Англию после трагедии в Саутпорте
Город Сандерленд на северо-востоке Англии стал ареной массовых беспорядков с участием сотен представителей ультраправых группировок.
Все-таки продавили: телеведущий Иван Ургант возвращается на российскую сцену
Телеведущий Иван Ургант примет участие в музыкальном фестивале после двух лет безработицы.
Актриса Мария Кожевникова показала свой отдых с детьми на море
Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова рассказала, каким необычным образом приехала в отпуск с сыновьями на турецкое побережье.