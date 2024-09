Америка призывает технологические гиганты помочь обеспечить доступ к своим VPN-сервисам в РФ

Американский Белый дом обратился к крупнейшим технологическим компаниям с просьбой о помощи в обеспечении доступа к VPN-сервисам в России, Иране и других странах.

По данным агентства Рейтер, президент организации Open Technology Fund (OTF) Лора Каннингем сообщила, что власти США выступили с призывом к Google, Microsoft и Amazon предоставить серверные мощности для удовлетворения роста спроса на VPN-приложения, финансируемые OTF.

Каннингем рассказала, что OTF не в состоянии самостоятельно справиться с увеличивающейся нагрузкой на VPN-сервисы, поддерживаемые США.

По ее словам, организации необходимы дополнительные ресурсы для обеспечения доступа к этим приложениям в странах, где он ограничен или запрещен властями.

В связи с этим, американские власти надеются, что технологические гиганты откликнутся на призыв и помогут обеспечить доступ к VPN-сервисам для граждан России, Ирана и других стран. Это может быть сделано через предоставление серверных мощностей или других технических ресурсов.

Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)