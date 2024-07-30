Издание Washington Post, ссылаясь на представителя предвыборного штаба бывшего президента Дональда Трампа Кэролайн Левитт, сообщает о потенциальных рисках для безопасности США в случае победы Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в ноябре.
По мнению Левитт, если Харрис займет пост главнокомандующего, это может привести к повышению уровня опасности в стране. Представитель штаба Трампа подчеркивает отсутствие у нынешнего вице-президента значительного опыта в сфере внешней политики.
Левитт также критикует внешнеполитический курс действующей администрации, возглавляемой Джо Байденом. Она утверждает, что нынешняя стратегия привела к обострению ситуации на Украине, усилению позиций противников США и нападению на Израиль.
Напомним, что 21 июля Байден объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок, выразив поддержку кандидатуре Камалы Харрис. В свою очередь, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей уверенности в легкой победе над действующим вице-президентом.
Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября текущего года.
Фото: www. flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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