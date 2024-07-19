На съезде Республиканской партии Дональд Трамп заявил о том, что над США будет вестись работа.

По заявлению экс-президента и кандидата в президенты Америки, США предстоит сделать безопасными.

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