Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower, которая с октября 2023 года патрулировала Красное море, израсходовала огромный арсенал вооружений для отражения атак йеменских хуситов на торговые суда.

Как сообщает издание The War Zone, эсминцы и крейсер группы использовали 155 дорогостоящих противоракет, включая SM-2, SM-3 и SM-6, для уничтожения воздушных целей. Также было выпущено 135 крылатых ракет Tomahawk по объектам хуситов. Палубная авиация авианосца задействовала 60 ракет "воздух-воздух" и сбросила 420 боеприпасов "воздух-земля".

Это оружие применялось для перехвата дронов, баллистических ракет, беспилотных боевых катеров и подводных беспилотников, а также для уничтожения различных наземных целей.

Стоимость израсходованных ВМС США вооружений оценивается в сотни миллионов долларов.

Авианосец USS Eisenhower вернулся на базу в Норфолке, штат Виргиния. На смену ему в район Красного моря направляется авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Roosevelt, которая прибывает из Индийского океана.

Фото: From Wikimedia Commons/ US Air Force