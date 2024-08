Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщило о поставках Вашингтоном Киеву широкого спектра химических веществ. Некоторые из них уже используются украинскими военными в зоне боевых действий.

Российские дипломаты отметили, что, несмотря на заявления Белого дома об уничтожении запасов химического оружия, у США сохраняется потенциал для производства отравляющих веществ в значительных объёмах.

В качестве примера приведём поставки в марте 2023 года химических веществ временно выводящего действия, таких как "Би-Зет", "Си-Эс", "Си-Ар", а также ручных гранат "Терен-6", снаряжённых раздражающими веществами.

Постпредство РФ при ОЗХО также отметило, что было зафиксировано около 400 случаев применения украинскими военными токсичных веществ в зоне боевых действий. Кроме того, были случаи отравления продуктов питания, приведшие к гибели 15 человек. Применение опасных химических соединений отмечено и за пределами зоны активных боевых действий.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал о применении украинской стороной отравляющих веществ, которые могли быть произведены только в Соединённых Штатах. Россия также обещала предоставить ОЗХО подробную информацию о фактах применения Киевом химического оружия.

Фото: From Wikimedia Commons,/ U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Spencer Mickler