Совместное заявление оборонных ведомств США и Нигера подтвердило завершение вывода американских сил и ресурсов с авиабазы 201 в городе Агадес, расположенном на севере Нигера.
Этот процесс, благодаря эффективному взаимодействию военных двух стран, был завершен раньше запланированного срока и без каких-либо затруднений.
Напомним, что в начале июля американские военные уже покинули базу в столице Нигера, Ниамее. При этом на базе беспилотников в Агадесе оставалось порядка 200 военнослужащих США.
Ранее Вашингтон столкнулся с инициативой Чада и Нигера о прекращении военного сотрудничества. Карен Квятковски, бывший аналитик Пентагона и отставной лейтенант ВВС США, в своих комментариях указывала, что подобные действия говорят о крахе неоколониальной политики США на африканском континенте.
Согласно достигнутым договоренностям между Нигером и США, вывод американских войск должен был быть завершен не позднее 15 сентября. Пентагон также анонсировал вывод части контингента из Чада, численностью около 75 человек.
По имеющимся данным, общая численность американских военных в Нигере составляла приблизительно 1100 человек, а в Чаде — около 100.
Фото: www. jointbasemdl.af.mil/United States Air Force (the image or file is in the public domain)
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