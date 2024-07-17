Возможное взаимодействие Соединенных Штатов с Россией в случае возвращения Дональда Трампа к власти будет основано на проявлении силы, передал РИА Новости лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.
В ходе беседы на полях партийного съезда он отметил, что при предыдущем президентстве Трампа, Россия не осуществляла военные действия против Украины, что Скализ рассматривает как доказательство эффективности политики силы.
Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что судить о возможности Трампа активно участвовать в решении украинского кризиса как посредника, будет возможно только после завершения президентских выборов в Соединенных Штатах.
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