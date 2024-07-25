Представитель Министерства обороны США в беседе с РИА Новости подтвердил факт атаки на территорию, прилегающую к авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. По его словам, американский военный контингент не пострадал в результате этого инцидента.
Официальный спикер Пентагона сообщил, что удар был нанесен по области за пределами базы, не причинив ущерба инфраструктуре и не вызвав жертв среди личного состава. Он также отметил, что на текущий момент отсутствует точная информация о характере и количестве использованных боеприпасов.
Ранее информационное агентство Рейтер, ссылаясь на свои источники, распространило сведения о ракетной атаке на базу, где размещены американские военнослужащие. В первоначальном сообщении не уточнялось, привело ли нападение к каким-либо разрушениям или человеческим жертвам.
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