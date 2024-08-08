Бывший разведчик США Скотт Риттер сообщает о давлении со стороны властей в связи с расследованием ФБР

Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил в интервью радио Sputnik, что американские власти, конфисковавшие его паспорт и помешавшие поездке на Петербургский международный экономический форум, по всей видимости действовали в контексте продолжающегося расследования по обвинению его в нарушении закона об иностранных агентах.
Риттер утверждает, что в среду его дом в штате Нью-Йорк был обыскан агентами ФБР, которые объяснили это действие связанным с "федеральным расследованием". Экс-разведчик подчеркнул, что обыск был проведен на фоне опасений властей о его нарушении закона об иностранных агентах, особенно из-за его сотрудничества с российскими СМИ, включая Sputnik и RT. Риттер описал визит силовиков как "акт запугивания".
Кроме того, Риттер выразил уверенность, что изъятие его паспорта американскими пограничниками в июне, как он сказал, "по приказу" Госдепартамента, было связано с этим же расследованием. Он также отметил, что американские правоохранители в течение многих лет вели наблюдение за его электронной почтой.
Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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