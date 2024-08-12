Белый дом отрицает причастность Америки к протестам и смене власти в Бангладеш

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты не имеют отношения к падению правительства в Бангладеш и считают подобные утверждения не соответствующими действительности.
Во время брифинга для журналистов Жан-Пьер сообщила, что США не принимали никакого участия в событиях, которые привели к смене власти в Бангладеш. Она подчеркнула, что любые сообщения или слухи о вовлеченности американских властей в эти события являются ложными.
По словам Жан-Пьер, смена правительства в стране стала результатом выбора народа Бангладеш.
Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, чье правительство лишилось власти в результате массовых студенческих протестов и последовавших за ними беспорядков, перед отъездом из страны или сразу после прибытия в Индию, где она получила временное убежище, якобы заявила о причастности США к падению ее правительства.
По ее словам, это произошло из-за того, что она отказалась разрешить создание американской военной базы на острове Святого Мартина в Бенгальском заливе, являющемся самой южной точкой Бангладеш.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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