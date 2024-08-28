Космос без безопасности: США отказываются от переговоров с Россией

Вашингтон не планирует в ближайшее время вести диалог с Москвой по вопросам безопасности в космическом пространстве.
Об этом сообщил глава Космического командования Вооруженных сил США Стивен Уайтинг в ходе брифинга, отвечая на вопрос информационного агентства РИА Новости.
Ранее, в апреле, американские СМИ распространили информацию о том, что администрация президента Джо Байдена вела непрямые переговоры с Россией и своими союзниками, стараясь предотвратить возможное размещение Россией вооружений в космосе. Сообщалось, что посредниками в этих переговорах выступали Китай и Индия.
В мае высокопоставленный представитель Пентагона обвинил Россию и Китай в разработке и развертывании противокосмических вооружений, размещаемых как на земле, так и на орбите. В ответ на это, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Запада поддержать российскую резолюцию о предотвращении космической гонки вооружений в Совете Безопасности ООН подтверждает его намерение продолжать милитаризацию космоса.
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