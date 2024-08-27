Религиозная опасность: Госдеп США осудил планы Израиля по строительству синагоги на Храмовой горе

Госдепартамент США выразил категорическое несогласие с недавним заявлением министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о намерении возвести синагогу на Храмовой горе.
В Вашингтоне опасаются, что подобные инициативы могут привести к усилению напряженности в регионе, сообщает издание Axios со ссылкой на слова представителя американского внешнеполитического ведомства.
Представитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер подчеркнул, что высказывания и действия Бен-Гвира лишь способствуют дестабилизации обстановки, увеличивая риск возникновения конфликтов в то время, когда Израилю необходимо сохранить единство перед лицом угрозы со стороны Ирана и поддерживаемых им террористических организаций, таких как ХАМАС и "Хезболлах". Бен-Гвир ранее заявил о своем желании построить синагогу на Храмовой горе в Иерусалиме, чтобы обеспечить равные права для евреев и мусульман.
Американская сторона выразила твердую позицию против таких планов, подчеркивая, что это стало бы грубым нарушением исторически сложившегося статус-кво, связанного с управлением святыми местами Иерусалима.
Госдепартамент призвал израильские власти придерживаться существующих принципов и не отказываться от их соблюдения.
Храмовая гора, расположенная на востоке Старого города Иерусалима, является важным религиозным местом как для иудеев, так и для мусульман. На этом месте находились Первый и Второй Иерусалимские храмы, а иудейская традиция предсказывает строительство Третьего храма.
В настоящее время на Храмовой горе расположены две святыни ислама — мечеть Аль-Акса и Купол Скалы. Вопрос о статусе Храмовой горы и Иерусалима остается одной из наиболее острых проблем в палестино-израильском конфликте.
Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)
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