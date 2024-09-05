Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп высказал мнение, что американские санкции в конечном итоге подрывают позиции доллара на мировой арене.

Во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, Трамп отметил, что, вводя санкции, он стремится как можно скорее их отменить, поскольку они негативно влияют на доллар и его значение.

Трамп подчеркнул важность сохранения статуса доллара как мировой валюты. Он считает необходимым применять строгие санкции против стран, которые этого заслуживают, но затем быстро их отменять, чтобы не навредить доллару.

Ранее в четверг, президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, напомнил, что Трамп в период своего президентства ввел множество санкций против России. Путин выразил надежду, что кандидат на пост президента США Камала Харрис, в случае своей победы, не повторит этой политик.

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