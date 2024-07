Соединенные Штаты намерены ограничить использование Украиной оружия, которым будут оснащены истребители F-16, разрешив применять его на территории России исключительно в качестве ответной меры на атаки из-за границы. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Согласно данным издания, США согласовали оснащение десятков истребителей F-16, поставляемых Киеву, американскими ракетами и другим передовым оружием.

Вашингтон намерен ограничить использование Украиной предоставляемого США оружия для нанесения ударов по российской территории, как это было и с другими видами вооружения. Киеву будет разрешено применять оружие на территории России только в качестве ответной меры на атаки с той стороны границы.

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Гаага рассчитывает направить Киеву первые истребители F-16 уже в текущем году. Кроме того, Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов в Румынию 12-18 истребителей F-16.

Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине, подчеркивая, что это затягивает конфликт и приводит к еще большим страданиям гражданского населения. Посол России в Гааге Александр Шульгин заявил, что голландцы "закрывают глаза" на последствия своих действий.

Глава российского МИД Сергей Лавров предупредил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что может иметь катастрофические последствия. По его мнению, появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в военные действия. Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной мишенью для России. США и НАТО, по его словам, напрямую участвуют в конфликте, поставляя оружие и обучая военных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

Фото: commons.wikimedia.orgU.S. Air Force photo/Staff Sgt. Siuta B. Ika(is in the public domain in the United States.)