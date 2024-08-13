Пентагон заявил о согласии на продажу Израилю истребителей F-15 на более 1,5 миллиарда долларов

Госдепартамент США дал свое согласие на продажу Израилю разнообразной военной техники и вооружений на сумму более 1,5 миллиарда долларов, как сообщил Пентагон.
По данным Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности Министерства обороны США, Конгресс был уведомлен о согласовании нескольких ключевых продаж.
В их число вошли средние тактические машины M1148A1P2 и сопутствующее оборудование на сумму 583,1 миллиона долларов.
Также одобрены поставки снарядов для танков калибра 120 миллиметров на 774,1 миллиона долларов, усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух - воздух" на 102,5 миллиона долларов и осколочно-фугасных минометных снарядов M933A1 на 61,1 миллиона долларов.
Фото: www.af.mil/Ethan Wagner (the image or file is in the public domain)
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