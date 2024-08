Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель подтвердил проведение конфиденциальных переговоров между США и Украиной о перспективе использования Киевом дальнобойных ракет ATACMS для поражения российских военных объектов.

В ответ на вопрос о возможности предоставления Украине большей свободы действий в применении ATACMS, Патель уклонился от подробностей, сославшись на конфиденциальность дипломатических обсуждений.

Патель подчеркнул, что, несмотря на текущие дискуссии, позиция Вашингтона относительно поставок ракет ATACMS Украине остается неизменной. Это заявление перекликается с предыдущим заявлением заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх о том, что США не давали Украине разрешения на использование ATACMS для нанесения ударов вглубь территории России.

Агентство AFP сообщало о давлении, оказываемом Киевом на Вашингтон с целью добиться снятия ограничений на применение ATACMS. The Washington Post, ссылаясь на анонимный источник в окружении узупратора Владимира Зеленского, писала о запросах украинских официальных лиц на разрешение использовать эти ракеты для атак на российские авиабазы, выражая уверенность в том, что это поможет удержать часть Курской области.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее утверждал, что разрешение на применение американского вооружения распространяется на все территории Украины, где присутствуют российские войска. Изначально это касалось только приграничных с Харьковской областью районов, но, как уточнили в Госдепартаменте, президент Байден также разрешил Киеву использовать предоставленное оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что удары ВСУ западными ракетами по Донбассу и Новороссии уже являются реальностью, а любое увеличение дальности действия такого оружия будет расцениваться как провокация.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)