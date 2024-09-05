Госдепартамент США предлагает до 1 миллиона долларов за информацию о россиянине-киберпреступнике

Госдепартамент США в четверг объявил вознаграждение до 1 миллиона долларов за сведения, которые помогут арестовать россиянина Тима Стигала, подозреваемого в незаконной торговле финансовыми данными американских граждан и компаний.
В рамках Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью Госдепартамент готов выплатить до 1 миллиона долларов за информацию, ведущую к аресту или осуждению Тима Вахаевича Стигала за его участие в транснациональной организованной преступности.
В январе власти США предъявили Стигалу обвинения в попытках продать незаконно полученные финансовые данные и шантажировать их владельцев. Секретная служба США включила его в список самых разыскиваемых преступников.
СМИ также сообщают, что Тим Стигал является отцом Амина Стигала, которого Вашингтон считает причастным к хакерским атакам на инфраструктуру США и Украины. За информацию о его местонахождении Госдепартамент ранее предложил 10 миллионов долларов.
Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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