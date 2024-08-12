Министры обороны США и Ирана обсудили готовность израильской армии к атакам Ирана

Министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином вопросы оперативного и стратегического взаимодействия, а также готовность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к возможным атакам со стороны Ирана.
Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства в понедельник.
По информации пресс-службы, Галант и Остин провели ночной разговор, в ходе которого обсудили текущие события и меры по координации действий между их странами. Министр обороны Израиля также проинформировал о готовности ЦАХАЛ противостоять угрозам, исходящим от Ирана и его союзников, и подчеркнул важность согласованных действий между израильскими и американскими военными в регионе.
Кроме того, Галант акцентировал внимание на необходимости как можно скорее достичь соглашения по освобождению заложников, выразив благодарность Соединённым Штатам за оказываемую поддержку в этом вопросе.
В конце июля в результате израильского удара по резиденции в Тегеране был убит глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Он находился в Иране для участия в инаугурации нового президента страны. ХАМАС возложил ответственность за его гибель на Израиль и США, заявив о намерении отомстить за убийство.
Израильские официальные лица отказались комментировать инцидент, а позже заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Соединённые Штаты не имеют отношения к смерти Хании.
31 июля американское издание New York Times, ссылаясь на источники, сообщило, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился нанести прямой удар по Израилю в ответ на гибель Хании. Впоследствии постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на самооборону и будет реагировать на убийство Хании в соответствии с международным правом в тот момент, который сочтёт подходящим.
Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Китайские власти прокомментировали ситуацию в Курской области
Министерство иностранных дел Китая, комментируя ситуацию в Курской области, посоветовало не нагнетать ситуацию и не допускать провокаций
Aydnlk: США хотят повлиять на турецкие СМИ через финансирование и общие проекты
Соединённые Штаты Америки стараются воздействовать на средства массовой информации Турции, сообщая о своей готовности предоставить пакет финансовой помощи "на их развитие". Об этом информирует издание Aydınlık.
Юрий Куклачёв рассказал, что перенёс 2 остановки сердца
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв сообщил, что сейчас прекрасно себя чувствует.
Врач Русакова: в магазине лучше выбрать соки без добавок и красителей
Диетолог Дарья Русакова порекомендовала выбирать соки без добавок и красителей, особенно из линейки детского питания, так как они содержат больше витаминов и пищевых волокон. Однако употреблять их следует не чаще двух раз в неделю.