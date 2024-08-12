Министры обороны США и Ирана обсудили готовность израильской армии к атакам Ирана

Министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином вопросы оперативного и стратегического взаимодействия, а также готовность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к возможным атакам со стороны Ирана.

Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства в понедельник.

По информации пресс-службы, Галант и Остин провели ночной разговор, в ходе которого обсудили текущие события и меры по координации действий между их странами. Министр обороны Израиля также проинформировал о готовности ЦАХАЛ противостоять угрозам, исходящим от Ирана и его союзников, и подчеркнул важность согласованных действий между израильскими и американскими военными в регионе.

Кроме того, Галант акцентировал внимание на необходимости как можно скорее достичь соглашения по освобождению заложников, выразив благодарность Соединённым Штатам за оказываемую поддержку в этом вопросе.

В конце июля в результате израильского удара по резиденции в Тегеране был убит глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Он находился в Иране для участия в инаугурации нового президента страны. ХАМАС возложил ответственность за его гибель на Израиль и США, заявив о намерении отомстить за убийство.

Израильские официальные лица отказались комментировать инцидент, а позже заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Соединённые Штаты не имеют отношения к смерти Хании.

31 июля американское издание New York Times, ссылаясь на источники, сообщило, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился нанести прямой удар по Израилю в ответ на гибель Хании. Впоследствии постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на самооборону и будет реагировать на убийство Хании в соответствии с международным правом в тот момент, который сочтёт подходящим.

Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)