США намерены следить за военными учениями Китая

США планируют следить за совместными военными учениями России и Китая, однако не считают, что это представляет собой серьезную угрозу. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что на текущем этапе нет оснований для изменения размещения американских военных сил или корректировки стратегии сдерживания в связи с этими учениями. По его словам, это мероприятие давно запланировано, и США будут внимательно следить за его ходом, но не испытывают значительных опасений по этому поводу.
Ранее Министерство обороны Китая сообщило, что военно-морские силы России и Китая проведут пятое совместное патрулирование в Тихом океане. Кроме того, Китай примет участие в стратегических учениях Вооруженных сил России под названием "Океан-2024".
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