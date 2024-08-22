План не сработал: США не смогли надавить на Израиль поставками оружия

Неудачей закончилась попытка президента США Джо Байдена использовать поставки вооружений как инструмент давления на Израиль в вопросе переговоров с палестинским движением ХАМАС, сообщает Wall Street Journal.

На прошлой неделе Государственный департамент США утвердил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на сумму более 1,5 миллиарда долларов.

По мнению экспертов, администрация Байдена, возможно, рассчитывала на то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласится на соглашение о прекращении огня в обмен на военную поддержку.

Однако такой подход может иметь обратный эффект, поскольку когда Вашингтон предоставляет оружие, Нетаньяху чувствует, что он получил верх и может манипулировать Америкой.

Издание напоминает, что оружие было ключевым компонентом отношений США и Израиля на протяжении десятилетий. Израиль ежегодно получает более трех миллиардов долларов военной помощи, а большинство закупок оружия осуществляется за счет финансирования со стороны правительства США.

Однако республиканский конгрессмен, amiliar with arms sales, считает, что попытка создания рычага давления в условиях войны — это худший вид микроменеджмента и не может быть эффективной.

В то же время издание отмечает двойственность подхода американской администрации к вооружению Израиля. Официальные лица США выражают сожаление в связи с гибелью мирных палестинцев, но не изменяют своей политики продажи оружия.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В результате боевиков ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По официальным данным, погибли около 1,2 тысячи человек.

Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава, приостановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек.

Министерство иностранных дел РФ призвало стороны прекратить боевые действия, подчеркнув, что урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Фото: www. flickr.com/James Emery (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)