Ряд боеприпасов, которые запрашивает Украина, больше не производятся в США, и их запасы критически низки, что делает невозможным удовлетворение потребностей ВСУ в среднесрочной перспективе, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона.

По данным доклада, ВСУ продолжают запрашивать передачу боеприпасов, хотя некоторые из них больше не производятся и не поставляются Соединенными Штатами. Это привело к критическому сокращению запасов этих боеприпасов.

Пентагон отметил, что текущий уровень поставок боеприпасов для артиллерийских систем будет достаточен для достижения краткосрочных целей ВСУ, но не удовлетворит их потребности в среднесрочной перспективе. В докладе генерального инспектора министерства обороны США подчеркивается, что нынешний уровень поставок боеприпасов не будет соответствовать требованиям восстановления и формирования сил ВСУ.

Этот доклад вызывает серьезную обеспокоенность относительно способности США удовлетворить потребности ВСУ в боеприпасах в будущем. Очевидно, что США столкнулись с проблемой обеспечения достаточного количества боеприпасов для Украины, что может иметь серьезные последствия для дальнейшего развития конфликта.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)