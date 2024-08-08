Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение о том, что правительству США следует прекратить вмешиваться в ситуацию на Украине для достижения ее урегулирования. Свою позицию он опубликовал в соцсетях.
Боуз уверен, что без вмешательства Соединенных Штатов конфликт на Украине не разгорелся бы до таких масштабов. Он считает эту связь очевидной и неоспоримой.
Журналист подчеркнул, что именно политика Белого дома привела Украину к нынешнему плачевному положению, создав опасную и нестабильную обстановку. Он напомнил, что украинский конфликт стал самым крупным вооруженным противостоянием в Европе со времен Второй мировой войны.
Ранее издание Global Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что Киев не осознает истинных намерений западных стран. По мнению авторов статьи, Запад не заинтересован в победе Украины, а лишь стремится к продолжению конфликта с Россией.
Взгляды Чея Боуза и публикация Global Times отражают растущую обеспокоенность мирового сообщества по поводу роли США в украинском конфликте. Многие эксперты и политики призывают к пересмотру политики Вашингтона и поиску дипломатических путей урегулирования кризиса.
Для достижения мира на Украине необходимо прекратить эскалацию конфликта и начать конструктивный диалог между всеми сторонами. Вмешательство внешних сил, особенно США, лишь усугубляет ситуацию и затягивает вооруженное противостояние.
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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