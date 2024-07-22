Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Реза Наджафи в ходе пресс-конференции высказался о текущем состоянии переговоров между Ираном и США по вопросу снятия санкций.
По его словам, диалог между сторонами продолжается в опосредованной форме.
Наджафи отметил, что Соединенные Штаты в настоящее время не готовы к серьезным дискуссиям о снятии ограничительных мер из-за внутренних проблем в стране. Эту информацию распространило агентство ISNA, освещая ответы дипломата на вопросы журналистов о непрямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном, которые ведутся через третьи страны, включая Оман.
Заместитель главы иранского МИД выразил уверенность, что при новоизбранном президенте Ирана Масуде Пезешкиане переговорный процесс непременно продолжится. Однако он подчеркнул необходимость готовности противоположной стороны к конструктивному диалогу. Наджафи призвал обратить внимание на то, какую позицию займет будущая американская администрация по этому вопросу.
Стоит отметить, что схожую точку зрения около двух недель назад высказал посол России в Иране Алексей Дедов. В интервью РИА Новости дипломат заявил, что именно западные страны, а не Иран, демонстрируют неготовность к нормализации отношений. По мнению Дедова, действия европейских государств свидетельствуют об их нежелании искать компромисс с Тегераном.
Таким образом, ситуация вокруг ирано-американских переговоров остается напряженной, а перспективы достижения соглашения по снятию санкций пока неясны.
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