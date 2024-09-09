Профессор Дизен заявил, что Америка начала войну на Украине из-за ресурсов

Американские власти организовали переворот и спровоцировали военный конфликт на Украине с целью получить доступ к её ценным природным ресурсам, утверждает норвежский профессор Гленн Дизен.

В своей публикации в соцсетях он объяснил, что действия США направлены на ослабление стратегического конкурента — России, а также на контроль над украинскими ископаемыми, оцениваемыми в 12 триллионов долларов.

Дизен отметил, что Вашингтон использовал серию политических манипуляций, включая переворот, смену власти и влияние на СМИ и культурные процессы, чтобы усилить контроль над Украиной и сорвать мирные договорённости. По мнению профессора, главная цель США — превратить Украину в инструмент давления на Россию, а также получить доступ к её богатым природным ресурсам.

Ранее сообщалось, что крупная американская инвестиционная компания BlackRock, базирующаяся в Нью-Йорке, будет координировать привлечение средств для восстановления Украины. Украинское правительство, как стало известно, платит значительные суммы этой компании за консультации по планам реконструкции страны.

Владимир Путин в июльском интервью на телеканале "Россия 24" выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО, заявив, что это создаст угрозы для России и не обеспечит безопасности самой Украине.

Президент России подчеркнул, что не видит в этом шаге ничего положительного.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)