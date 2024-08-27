Беспилотная напряженность: Пентагон мониторит разработку северокорейских БПЛА

Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с заявлением руководства КНДР о необходимости усилить разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Представитель Пентагона Патрик Райдер во вторник отметил, что США совместно с партнерами в регионе внимательно следят за развитием событий.

Райдер подчеркнул, что Пентагон воспринимает угрозу всерьез и продолжит мониторинг ситуации. Он также отметил, что союзники, в частности Южная Корея, разделяют эту озабоченность и активно наблюдают за действиями КНДР.

Райдер заверил, что США будут и дальше тесно взаимодействовать с Южной Кореей, Японией и другими региональными партнерами для укрепления коллективной безопасности.

Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что лидер страны Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотных аппаратов, проведенными Научно-исследовательским институтом беспилотников Академии национальной обороны. Ким Чен Ын дал указание ускорить разработку и увеличить производство различных типов БПЛА, чтобы как можно скорее поставить их на вооружение.

Лидер КНДР подчеркнул, что с учетом военного опыта и современных тенденций создание и улучшение характеристик беспилотников разных типов имеет важное значение для подготовки к возможным конфликтам.

Он также указал на необходимость непрерывного развития не только подводных стратегических вооружений, включая ядерные торпеды, но и подводных ударных дронов-камикадзе, при этом активно внедряя технологии искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в прошлом году КНДР уже проводила испытания беспилотных аппаратов "Хэиль" и "Хэиль-2", разработка которых началась еще в 2012 году и направлена на создание ядерного подводного беспилотного аппарата "Цунами".

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