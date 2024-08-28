глава МИД КНР Ван И призвал США перестать оклоняться от ответственности за смерти на Украине

В ходе встречи с представителем США по национальной безопасности Джейком Салливаном глава Министерства иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что Соединённые Штаты не должны уклоняться от ответственности за возникновение украинского кризиса, пытаясь обвинить в этом Китай.
Ван И отметил, что позиция Китая остаётся неизменной: мы стремимся содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине посредством политико-дипломатических методов. Он призвал американскую сторону нести ответственность за сложившуюся ситуацию и не пытаться переложить её на Китай.
Также Ван И призвал Вашингтон отказаться от практики введения необоснованных и незаконных односторонних санкций.
Джейк Салливан посетил Китай с 27 по 29 августа. Это было первое посещение Китая помощником президента США по вопросам национальной безопасности за последние восемь лет и первый визит Салливана в Китай на занимаемой им должности.
Фото: From Wikimedia Commons/ Kleinschmidt /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)
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