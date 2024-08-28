Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 91,4807
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 102,2911
Китай призвал США не Уклоняться от ответственности за украинский кризис
  1. Главная
  2. Мир

глава МИД КНР Ван И призвал США перестать оклоняться от ответственности за смерти на Украине

Китай призвал США не Уклоняться от ответственности за украинский кризис

В ходе встречи с представителем США по национальной безопасности Джейком Салливаном глава Министерства иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что Соединённые Штаты не должны уклоняться от ответственности за возникновение украинского кризиса, пытаясь обвинить в этом Китай.

Ван И отметил, что позиция Китая остаётся неизменной: мы стремимся содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине посредством политико-дипломатических методов. Он призвал американскую сторону нести ответственность за сложившуюся ситуацию и не пытаться переложить её на Китай.

Также Ван И призвал Вашингтон отказаться от практики введения необоснованных и незаконных односторонних санкций.

Джейк Салливан посетил Китай с 27 по 29 августа. Это было первое посещение Китая помощником президента США по вопросам национальной безопасности за последние восемь лет и первый визит Салливана в Китай на занимаемой им должности.

Фото: From Wikimedia Commons/ Kleinschmidt /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)

Мир

Алроса заявила о банкротстве своего Бельгийского подразделения

Алроса заявила о банкротстве своего Бельгийского подразделения

8 августа компания "Алроса", крупнейший в мире производитель алмазов, объявила о банкротстве своего бельгийского подразделения — Alrosa Belgium, штаб-квартира которого находится в Антверпене. Об этом сообщило бельгийское издание Echo.

Читать полностью
Армия Израиля заявила о ликвидации одного из лидеров

Армия Израиля заявила о ликвидации одного из лидеров "Исламского джихада"

Вооруженные сил﻿ы Израиля (ЦАХАЛ) провели успешную операцию по ликвидации одного из высокопоставленных членов экстремистской группировки "Исламский джихад". Инцидент произошел в районе, прилегающем к сирийско-ливанской границе.

Читать полностью

Общество

Семейные страсти Анджелины Джоли: от отказа от фамилии до ДТП с сыном

Семейные страсти Анджелины Джоли: от отказа от фамилии до ДТП с сыном

Американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли сегодня днем прибыла в Венецию для участия в кинофестивале, который начнется уже завтра.

Читать полностью
Анастасия Волочкова рассказала о общем деле с дочерью Ариадной

Анастасия Волочкова рассказала о общем деле с дочерью Ариадной

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, что доверила дочери Ариадне серьёзное дело.

Читать полностью

Новости