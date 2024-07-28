В Токио состоялась церемония подписания меморандума о трехстороннем сотрудничестве в сфере безопасности между США, Японией и Республикой Корея. Документ был скреплен подписями главы Пентагона Ллойда Остина, министра обороны Японии Минору Кихары и его южнокорейского коллеги Син Вон Сика.
Согласно разъяснениям Пентагона, данный меморандум формализует взаимодействие оборонных структур трех государств в области безопасности. Сотрудничество будет включать в себя проведение политических консультаций, обмен разведывательными данными, организацию совместных военных учений, а также кооперацию в сфере оборонного обмена. Все эти меры направлены на поддержание мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.
В ходе переговоров были также обсуждены актуальные проблемы безопасности. Особое внимание было уделено вопросу укрепления сотрудничества с целью противодействия ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР. Кроме того, министры выразили озабоченность по поводу сближения Пхеньяна с Москвой и недавнего подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.
Стоит отметить, что предыдущая встреча глав оборонных ведомств трех стран проходила в июне на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Тогда были анонсированы планы по проведению совместных военных учений.
Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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