Линь Цзянь: конструктивное общение между Москвой и Вашингтоном благоприятно скажется на миропорядке

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь выразил надежду на то, что обмен заключенными между Россией и США послужит стимулом для продолжения диалога и разрешения других двусторонних вопросов. Об этом сообщает издание Global Times.

По мнению Линь Цзяня, конструктивное общение между Москвой и Вашингтоном благоприятно скажется на поддержании мира и стабильности как на региональном, так и на международном уровне.

Напомним, что в четверг в аэропорту Анкары состоялась процедура обмена заключенными, в результате которой 26 человек, ранее находившихся в заключении в России и странах Запада, были освобождены.

Фото: From Wikimedia Commons/ U. S. Department of State