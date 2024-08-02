Линь Цзянь: конструктивное общение между Москвой и Вашингтоном благоприятно скажется на миропорядке

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь выразил надежду на то, что обмен заключенными между Россией и США послужит стимулом для продолжения диалога и разрешения других двусторонних вопросов. Об этом сообщает издание Global Times.
По мнению Линь Цзяня, конструктивное общение между Москвой и Вашингтоном благоприятно скажется на поддержании мира и стабильности как на региональном, так и на международном уровне.
Напомним, что в четверг в аэропорту Анкары состоялась процедура обмена заключенными, в результате которой 26 человек, ранее находившихся в заключении в России и странах Запада, были освобождены.
Фото: From Wikimedia Commons/ U. S. Department of State
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