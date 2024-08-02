Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 85,7833
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 92,8499
МИД Китая надеется на продолжение диалога между США и Россией
  1. Главная
  2. Мир

Линь Цзянь: конструктивное общение между Москвой и Вашингтоном благоприятно скажется на миропорядке

МИД Китая надеется на продолжение диалога между США и Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь выразил надежду на то, что обмен заключенными между Россией и США послужит стимулом для продолжения диалога и разрешения других двусторонних вопросов. Об этом сообщает издание Global Times.

По мнению Линь Цзяня, конструктивное общение между Москвой и Вашингтоном благоприятно скажется на поддержании мира и стабильности как на региональном, так и на международном уровне.

Напомним, что в четверг в аэропорту Анкары состоялась процедура обмена заключенными, в результате которой 26 человек, ранее находившихся в заключении в России и странах Запада, были освобождены.

Фото: From Wikimedia Commons/ U. S. Department of State

Мир

В ВОЗ заявили о росте смертности от жары на 30% в Европе с 2000 года

В ВОЗ заявили о росте смертности от жары на 30% в Европе с 2000 года

В Европе с 2000 года на 30% увеличилась смертность, связанная с жарой, причём этот показатель растёт почти во всех странах региона.

Читать полностью
Россия передала Украине тела 250 военнослужащих

Россия передала Украине тела 250 военнослужащих

Россией были возвращены были возвращены Украине тела 250 военнослужащих. Будет проведена идентификация тел, а затем останки будут переданы семьям для погребения. Об этом сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Читать полностью

Общество

Сенатор Савельев может быть лишен неприкосновенности по представлению Генпрокурора

Сенатор Савельев может быть лишен неприкосновенности по представлению Генпрокурора

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с просьбой о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева.

Читать полностью
В Москве установлена минимальная площадь для квартир в 28 кв. м

В Москве установлена минимальная площадь для квартир в 28 кв. м

В Москве введен запрет на строительство квартир площадью меньше 28 квадратных метров. По поручению мэра города Сергея Собянина было подписано соответствующее постановление, устанавливающее также, что площадь двухкомнатных квартир не должна быть меньше 44 квадратных метров.

Читать полностью

Новости