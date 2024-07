В ходе встречи министров обороны США и Японии было анонсировано создание нового военного командования Соединенных Штатов на территории Японии. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, подчеркивая, что данное решение обусловлено растущими угрозами со стороны КНР и КНДР.

Предполагается, что новая структура будет осуществлять координацию военных операций с японскими партнерами, разрабатывать планы совместных учений и принимать участие в обороне страны в случае возникновения вооруженного конфликта.

По информации WSJ, численность персонала нового командования может достигать 50 тысяч американских военнослужащих. Однако детали, касающиеся географического охвата ответственности этих сил и планов по их наращиванию, еще предстоит уточнить.

Стоит отметить, что военное сотрудничество между США и Японией имеет длительную историю. В 1960 году страны заключили Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, который предоставил США право размещать свои вооруженные силы на японской территории и обязал Вашингтон защищать своего азиатского союзника в случае нападения.

Решение о реорганизации военного альянса было принято в апреле текущего года во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вашингтон. Президент США Джо Байден охарактеризовал это как наиболее значительное обновление союзнических отношений с момента их установления.

Несмотря на конституционные ограничения, наложенные после Второй мировой войны, Япония обладает Силами самообороны, которые фактически выполняют функции армии. Согласно рейтингу Global Firepower, японские вооруженные силы занимают седьмое место в мире по своей мощи.

From Wikimedia Commons/ U.S. Department of Defense Current Photos