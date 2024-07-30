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Лидеры Бразилии и США обменялись мнениями о выборах в Венесуэле
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Лидеры Бразилии и США обменялись мнениями о выборах в Венесуэле

Лидеры Бразилии и США обменялись мнениями о выборах в Венесуэле. Администрация Бразилии сообщила о телефонном разговоре между главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой и американским президентом Джо Байденом. В ходе беседы руководители стран затронули ряд двусторонних и международных тем, уделив особое внимание ситуации в Венесуэле.

Бразильский лидер подчеркнул необходимость обнародования протоколов недавно прошедших выборов. Его американский коллега согласился с важностью этого шага. Кроме того, Байден подтвердил свое намерение посетить саммит G20, который состоится в ноябре в Рио-де-Жанейро, и выразил поддержку председательству Бразилии в этой организации.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. На следующий день избирательная комиссия объявила о победе действующего главы государства Николаса Мадуро, набравшего 51% голосов. Его переизбрание вызвало волну протестов в стране. В столице произошли столкновения демонстрантов с силами правопорядка. По данным Министерства обороны, пострадали 48 человек, один военнослужащий погиб. Правоохранительные органы задержали 749 участников беспорядков по обвинениям в разрушении государственного имущества, разжигании ненависти и терроризме.

Венесуэльские власти заявили о вмешательстве иностранных государств в избирательный процесс и попытках нарушить право народа на самоопределение.

Российская сторона призвала венесуэльскую оппозицию признать результаты выборов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также предостерег другие страны от поддержки действий, направленных на дестабилизацию обстановки в Венесуэле.

Фото: commons.wikimedia.orgМаринья-ду-Бразил( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)

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