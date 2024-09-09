США одобрили продажу ракет Сингапуру

Государственный департамент США одобрил продажу Сингапуру авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования на сумму 133 миллиона долларов, сообщили в Пентагоне.
В ведомстве отметили, что было принято решение о возможной иностранной военной продаже правительству Сингапура усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования с общей стоимостью 133 миллиона долларов.
В рамках этой сделки Сингапур получит 54 ракеты AIM-120C-8, а также комплект оборудования, включая запасные части и программное обеспечение.
Предполагаемая продажа, как указали в Министерстве обороны, будет способствовать реализации внешней политики и целям национальной безопасности США, повышая уровень безопасности стратегического партнера, который играет важную роль в обеспечении политической стабильности и экономического развития в Азии.
Фото: commons. wikimedia.orgNoclip (the public domain)
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