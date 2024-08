Американский политолог Гилберт Доктороу выразил мнение, что США готовили украинских военнослужащих к наступлению на приграничные территории Курской области, тем самым создав формальный повод для начала военных действий со стороны России.

В своем выступлении на YouTube-канале Judging Freedom, он отметил интенсивную подготовку украинских военных по методикам НАТО при участии как ЦРУ, так и Пентагона. По словам эксперта, подготовка украинских бойцов офицерами НАТО была максимально приближена к casus belli — формальному основанию для объявления войны.

Доктороу также указал, что украинские военные были обеспечены американским вооружением, которое, по его мнению, было передано Киеву именно для осуществления атаки на российскую территорию.

В четверг заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн подтвердил, что ведомство поддерживает контакты с украинской стороной, касающиеся действий украинских сил в районе Курской области, включая строительство укреплений и попытки закрепиться на территории России.

В начале августа украинские формирования предприняли вторжение на территорию Курской области, однако продвижение противника было остановлено. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция по отражению вторжения завершится полным разгромом украинских боевиков и восстановлением государственной границы.

Фото: www. flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)