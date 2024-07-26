Издание Advance опубликовало аналитический материал, в котором рассматривается возможность принятия Западом радикального решения на фоне неудач в украинском конфликте.
Речь идет о потенциальном снятии ограничений на нанесение ударов украинскими вооруженными силами по территории России.
Авторы статьи предполагают, что это может стать последней серьезной попыткой Вашингтона изменить ход конфликта. Согласно этому сценарию, Украина могла бы получить максимальную военную поддержку от западных союзников, включая разрешение на использование всех имеющихся средств для атак на российскую территорию.
Однако в публикации высказывается сомнение в эффективности такой стратегии. Авторы полагают, что подобные действия вряд ли приведут к существенным изменениям на поле боя. Они склоняются к мнению, что это скорее попытка Киева испробовать все возможные варианты, нежели продуманная военная стратегия.
В статье также отмечается, что такой шаг может рассматриваться как предоставление Украине "последнего шанса" — возможности реализовать свои планы и оценить их последствия.
Важно отметить, что президент России Владимир Путин ранее предостерегал страны НАТО от подобных действий. Он подчеркивал необходимость осознания всей серьезности ситуации и потенциальных последствий разрешения Киеву наносить удары по целям на территории России.
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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