США подтверждают свою готовность использовать любые средства, включая ядерное оружие, для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии, сообщает государственный департамент.
Как отметил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на брифинге, посвященном предстоящему турне госсекретаря Энтони Блинкена по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, обязательства США по договору безопасности с Японией являются нерушимыми.
Он подчеркнул, что Америка полна решимости использовать все доступные средства для выполнения этих обязательств.
Дипломат добавил, что в условиях нарастающих и беспрецедентных угроз в регионе США и Япония намерены ответственно продемонстрировать свою способность защищать не только Японию, но и вносить вклад в общую региональную безопасность.
Фото: y. delfi.lv/Hiromichi Matsuda (This photograph is in the public domain)
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