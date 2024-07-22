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Уроки истории: Америка готова использовать ядерное оружие для защиты Японии
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Уроки истории: Америка готова использовать ядерное оружие для защиты Японии

США подтверждают свою готовность использовать любые средства, включая ядерное оружие, для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии, сообщает государственный департамент.

Как отметил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на брифинге, посвященном предстоящему турне госсекретаря Энтони Блинкена по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, обязательства США по договору безопасности с Японией являются нерушимыми.

Он подчеркнул, что Америка полна решимости использовать все доступные средства для выполнения этих обязательств.

Дипломат добавил, что в условиях нарастающих и беспрецедентных угроз в регионе США и Япония намерены ответственно продемонстрировать свою способность защищать не только Японию, но и вносить вклад в общую региональную безопасность.

Фото: y. delfi.lv/Hiromichi Matsuda (This photograph is in the public domain)

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