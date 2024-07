США подтверждают свою готовность использовать любые средства, включая ядерное оружие, для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии, сообщает государственный департамент.

Как отметил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на брифинге, посвященном предстоящему турне госсекретаря Энтони Блинкена по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, обязательства США по договору безопасности с Японией являются нерушимыми.

Он подчеркнул, что Америка полна решимости использовать все доступные средства для выполнения этих обязательств.

Дипломат добавил, что в условиях нарастающих и беспрецедентных угроз в регионе США и Япония намерены ответственно продемонстрировать свою способность защищать не только Японию, но и вносить вклад в общую региональную безопасность.

Фото: y. delfi.lv/Hiromichi Matsuda (This photograph is in the public domain)